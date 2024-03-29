В Русском доме в Риме прошел концерт памяти жертв теракта в «Крокус сити холле», передает пресс-служба Россотрудничества.



Мероприятие состоялось 28 марта. Отмечается, что сразу после трагедии к зданию посольства России в Италии стали приносить цветы, свечи и мягкие игрушки.



«Музыка не может стереть боль от утраты, но она сближает людей, помогает им найти утешение и дает надежду в тяжелые времена. Именно поэтому все музыканты, живущие и работающие в Риме, выпускники российских музыкальных учреждений сразу откликнулись на инициативу Русского дома провести концерт в память о тех, кого затронула трагедия в "Крокус Сити Холле". Наша публика — итальянцы и соотечественники — сегодня пришли сюда выразить свою солидарность с российским народом в борьбе с терроризмом», — прокомментировала мероприятие директор Русского дома в Риме Дария Пушкова.



В программу вечера вошли произведения Чайковского, Скрябина, Рахманинова, Римского-Корсакова в исполнении победителей всероссийских и международных конкурсов, работающих в Италии.



Слушателями концерта стали более 200 человек, в том числе дипломаты, журналисты, культурные деятели, представители общественности.





Фото: пресс-служба Русского дома в Риме