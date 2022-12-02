Мультфильм «Яга и книга заклинаний» исчез из графика премьер

02.12.2022
Релиз анимационный ленты был заявлен на 29 декабря, однако «НМГ Кинопрокат» снял ее с этой даты. Об этом сообщил «БК».
Новую дату выхода «Яги и книги заклинаний» в кинотеатрах дистрибьютор не сообщил. Мультфильм должен был стать первой премьерой новой компании-прокатчика, о создании которой НМГ объявил в ноябре.
В центре истории оказывается ведьма Яга из Тридевятого царства. Она не может колдовать без книги заклинаний, которую давным-давно украла ведьма Беладонна. Однажды на пороге избушки Яги появляется царевна Синеглазка, у которой свои счеты с Беладонной. Они объединяются против обидчицы и отправляются в приключение, чтобы снять злые чары и вернуть артефакт.
Режиссером сказки выступил Владимир Саков. Производством занимались Gluk’oza Animation и Art Pictures Studio и Gluk’oza Animation.
Фото: Pixabay