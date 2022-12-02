Хоррор-сериал «Клуб полуночников» завершится на первом сезоне

Российская версия американского Disney Channel перестанет выходить в эфир и будет заменена отечестве...
Ролик по комедийному экшну опубликовала компания-прокатчик Global Film на своем ютьюб-канале. Филь...
Стриминг Netflix решил не продлевать шоу о подростках в хосписе по роману Кристофера Пайка. Об этом ...
В Минкультуры РФ рассказали об инклюзивных экскурсиях, киносеансах и адаптированных занятиях для люд...
Масштабный проект «Ждите нас, звезды!» расположился в Центре современных искусств РБ, сообщила пре...
Российская версия американского Disney Channel перестанет выходить в эфир и будет заменена отечестве...
Ролик по комедийному экшну опубликовала компания-прокатчик Global Film на своем ютьюб-канале. Филь...
Стриминг Netflix решил не продлевать шоу о подростках в хосписе по роману Кристофера Пайка. Об этом ...
В Минкультуры РФ рассказали об инклюзивных экскурсиях, киносеансах и адаптированных занятиях для люд...
Масштабный проект «Ждите нас, звезды!» расположился в Центре современных искусств РБ, сообщила пре...
Седьмая лента франшизы положит начало новой трилогии. Тизер Rise of the Beasts доступен на ютьюб-кан...
Ролик по фильму «Индиана Джонс и Циферблат судьбы» опубликован на ютьюб-канале киностудии Lucasfil...
Стриминг Disney+ анонсировал в социальных сетях выход долгожданных новых эпизодов, в которых верну...
Заслуженный артист Грузии скончался в возрасте 81 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-...
Ролик по Guardians of the Galaxy Vol. 3 дебютировал на бразильском Comic Con и появился на ютьюб-к...
Инициатором конкурса на почетное звание выступил фонд «Культурная столица» при поддержке ПФКИ. Он ст...
Исполнитель роли Теодена в трилогии «Властелин колец» Бернард Хилл в беседе с Metro негативно выск...
Сервис проанализировал данные прослушиваний и определил победителей номинаций 2022 года. ...
Ролик к сериалу об истории супругов, отказавшихся от обязанностей представителей британской монарш...
Первые в России новогодние елки зажглись в Якутии 1 декабря в рамках фестиваля «Зима начинается с Як...
Музыкальная программа телеведущего достойна награды правительства, заявила спикер верхней палаты п...
Исторический блокбастер Антона Мегердичева выйдет на KION, сообщила пресс-служба стриминга. ...
В Музее Победы 4 декабря пройдет посвящение в «витязи» воспитанников Детско-юношеской общественной...
Музыкант поделился с E1.RU подробностями победы по иску к вещателю, которой остался не удовлетворен....
Торжественное открытие учебных лабораторий и кабинетов отделения театральных технологий состоялось 3...
02.12.2022