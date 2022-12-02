Хоррор-сериал «Клуб полуночников» завершится на первом сезоне

Стриминг Netflix решил не продлевать шоу о подростках в хосписе по роману Кристофера Пайка. Об этом сообщило издание The Wrap.





Фото: кадр из Тhe Мidnight Сlub

«Клуб полуночников», шоураннерами которого выступили Майк Флэнеган и Лея Фонг, дебютировал в начале октября. Он рассказывает о том, как тинейджеры из необычного хосписа собираются по ночам, исследуют таинственный дом и рассказывают страшные истории. Они договариваются, что первый умерший из них подаст другим знак из загробного мира.Первый сезон не показал закрытого финала, поскольку предполагалось снять продолжение сериала.Шоу собрало положительные отзывы кинокритиков, но средние оценки зрителей. Оно пробыло в топ-10 среди проектов «Нетфликса» три недели и показало не тот охват аудитории, на который рассчитывал стриминг. Показатели оказались несопоставимыми с тратами, подчеркнули собеседники издания.