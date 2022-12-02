Хоррор-сериал «Клуб полуночников» завершится на первом сезоне

Хоррор-сериал «Клуб полуночников» завершится на первом сезоне

02.12.2022

Стриминг Netflix решил не продлевать шоу о подростках в хосписе по роману Кристофера Пайка. Об этом сообщило издание The Wrap.