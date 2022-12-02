Музеи и библиотеки подготовили программы ко Дню инвалида

Международный день инвалида учрежден Генассамблеей ООН в 1992 году. К этой дате, призванной информировать широкую общественность о проблемах людей с ограниченными возможностями здоровья, учреждения культуры проводят специальные программы.



Третьяковская галерея с 1 по 11 декабря присоединится к акции «Музей для всех!». 1 декабря Музей Павла и Сергея Третьяковых приглашает слабовидящих и незрячих посетителей на экскурсию по дому в Голутвинском переулке. 2 декабря в Новой Третьяковке состоится презентация творческих мастерских для детей, подростков и взрослых с различными формами инвалидности. Это совместный с Фондом Потанина проект «Добрый музей». Также запланированы показ фильма «Орган восприятия» с тифлокомментарием (4 декабря), адаптированные экскурсии по Музею Аполлинария Васнецова (7 и 9 декабря), прогулка по выставке Игоря Грабаря (9 декабря), показ проекта «Русская императрица» (10 декабря, ТИ им. Щукина). Вход на все события бесплатный по регистрации.





Музей истории космонавтики им. Циолковского проведет для детей с ментальными особенностями, слабовидящих и слабослышащих людей экскурсии по выставке «Ракеты. Корабли. Люди». Детей ждут занятия «Новый год на орбите», «Космический талисман», «Зоопарк на орбите». Участники встречи «Космический читальный зал» узнают о книгах, которые читают или написали космонавты.



В Камчатской научной библиотеке им. Крашенинникова откроется передвижная выставка «Награды России» — проект Музея-заповедника истории Дальнего Востока им. Арсеньева, посвященный истории отечественных наград за 400 лет. Выставку дополняют тактильные копии наград, включая орден «Победа», которые сопровождаются текстами на шрифте Брайля.



Псковский музей-заповедник готовит программу для воспитанников Псковских интеграционных мастерских, занятие для родителей и детей с инвалидностью «Путешествие к псковскому купцу», фольклорную программу на основе народного зимнего календаря и музыкальный теневой спектакль.





В музее-заповеднике «Изборск» проведут адаптированную программу «БОйкая изБОрская наБОйка». Участники узнают об истории и технике нанесения узоров на ткань деревянными штампами «манер», а потом самостоятельно сделают салфетки в технике «набойка».





С 1 по 4 декабря пройдет всероссийская акция «Библиотека для всех», в рамках которой Центр интеграции «Дом ходуном» и Школа инклюзивного творчества «Танцующий дом» проведут Фестиваль творчества «ГеФест» для детей и подростков с ОВЗ. А 1 декабря в РГДБ пройдет гала-концерт детских инклюзивных ансамблей.





2 декабря в Детском музейном центре Новгородского музея-заповедника презентуют макет местного Кремля. Модель-конструктор площадью 1,1 кв. м позволит в буквальном смысле прикоснуться к исторической постройке.



С 2 по 13 декабря Музей-заповедник М.А. Шолохова организует интерактивное занятие и мастер-классы. Центр «Народный дом» приглашает посетить выставки «Барановские ситцы — наш российский триумф» и «Стежок к стежку игла рисует», а также создать бабочку из ткани.





Саратовский художественный музей им. Радищева готовит программу фортепианной музыки «Благодаря и вопреки» в исполнении детей с ОВЗ из Детской хоровой школы им. Тельтевской. 6 декабря пройдут мастерские для детей с РАС, 7 декабря — экскурсия по постоянной экспозиции и творческая мастерская для воспитанников Детской хоровой школы.



3 декабря Музей политической истории России проведет экскурсию с тифлокомментированием по выставке «Политика и музыка». Музей современной истории России — адаптированную экскурсию с использованием тактильных экспонатов по экспозиции «История России с середины XIX в. до 1985 г.» для подопечных отделения социальной реабилитации инвалидов ГБУ ТЦСО «Ясенево». Музей музыки представит во «ВКонтакте» серию роликов «По следам древних», адаптированных для слабослышащих, слабовидящих и незрячих людей и людей с ментальными особенностями. Проект расскажет о древних ударных, духовых и струнных инструментах.



Музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева проведет неделю инклюзии для посетителей от семи лет. Экскурсия «Незримый мир русской иконы», разработанная специально для посетителей с ментальными формами инвалидности, познакомит с шедеврами иконописного и декоративно-прикладного искусства XIII-XVI вв. На творческом занятии гости попробуют самостоятельно оформить иконный оклад в технике аппликации. Экскурсии по выставке «Тверская Атлантида», посвященные экспедициям 1960–1970-х годов в Тверскую (тогда Калининскую) область, пройдут с сурдопереводами для посетителей на инвалидных колясках. Также специалисты музея подготовили онлайн-занятие, на котором подростки с ментальными формами инвалидности узнают о рождественских традициях Древней Руси, иконографии Рождества Христова на примере икон из собрания музея, создадут бумажный Вертеп на арт-терапевтическом занятии.



Более 50 человек бесплатно посетят концерт-спектакль «Предчувствую тебя» в музее-заповеднике «Горки Ленинские» 4 декабря. Гости услышат стихи Маяковского, Цветаевой, Блока, Мандельштама, Гумилева в исполнении актрисы Елена Захаровой. Пианист Алексей Сканави исполнит сочинения Рахманинова и Скрябина, вокалистка Ирина Ващенко споет романсы и стихи поэтов Серебряного века.



5 декабря в Большом петергофском дворце пройдут бесплатные экскурсии на жестовом языке, которые проведут экскурсоводы центра «Языки без границ». В этот же день состоится презентация новой серии проекта «Подкаст для неслышащих. Диалоги об искусстве», посвященной ГМЗ «Петергоф».



РЭМ проведет экскурсию «Мраморный зал: античный этюд к русской истории», адаптированную для посетителей с нарушениями зрения. Она включает тактильный осмотр фактуры необработанного и отшлифованного камня, рельефной потолочной плитки, бронзовых деталей убранства, старинных элементов инженерно-технического оснащения зала.



Музей Востока 7 и 11 декабря готовит мероприятия для людей с нарушением зрения. На экскурсии по залу Китая юные посетители познакомятся драконом, фениксом, трехлапой жабой и львом ши-цзы, услышат сказки и узнают, как трехлапая жаба оказалась на луне и откуда у птицы феникс появились яркие перья. После экскурсии арт-терапевты проведут творческое занятие, на котором ребята смогут придумать своих сказочных персонажей и воплотить их в жизнь с помощью художественных практик. Педагог Центра социокультурной реабилитации Дианы Гурцкая 11 декабря проведет для детей «Урок доброты». Он поможет детям больше узнать о людях с инвалидностью, которые тоже учатся, общаются с друзьями, занимаются творчеством, посещают музеи. После этого состоится экскурсия по залам Юго-Восточной Азии, на которой гости услышат сказки и легенды о героях Вьетнама и Индонезии и узнают о традиционном индонезийском театре.



Отдел инклюзивных программ Русского музея создал курс «Искусство самобытных художников» для глухих и слабослышащих людей, который будет доступен и широкой аудитории. 9 декабря сотрудница отдела Наталья Петухова расскажет о художниках, которые живут и работают в психоневрологических интернатах и психиатрических больницах, и сотрудничестве с музеями России. 16 декабря пройдет лекция о наивном искусстве, русских художниках-наивистах, процессах коллекционирования и музеефикации их работ. Лекцию проведет искусствовед Музея русского лубка и наивного искусства Мария Артамонова.



Музей-заповедник «Александровская слобода» 19 декабря даст концерт «Добру откроются сердца», участниками которого станут члены Всероссийского общества слепых и Всероссийского общества инвалидов.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ