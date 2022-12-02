В Минске открылась выставка о космосе к 100-летию образования СССР

02.12.2022
Масштабный проект «Ждите нас, звезды!» расположился в Центре современных искусств РБ, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.
Посетители увидят копии картин художника-космиста Андрея Соколова и первого человека в открытом космосе Алексея Леонова из собрания Музея-заповедника Ю.А. Гагарина, а также три документальные ленты, созданные музейными сотрудниками. Один из них посвящен первому полету Юрия Гагарина.
В экспозицию также вошли архивные снимки, видеокадры, плакаты, посвященные освоению космического пространства и развитию науки, иллюстрации, скульптуры, арт-объекты, произведения современных белорусских художников. Экспонаты предоставлены музеями, библиотеками и архивами Беларуси.
3 декабря Центр современных искусств Беларуси и Музей Юрия Гагарина (Смоленская область РФ) планируют подписать Меморандум о сотрудничества.
Фото: пресс-служба Минкультуры РФ