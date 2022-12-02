В Сети дебютировал трейлер фильма «Трансформеры: Восхождение Звероботов»

02.12.2022

В Сети дебютировал трейлер фильма «Трансформеры: Восхождение Звероботов»
Седьмая лента франшизы положит начало новой трилогии. Тизер Rise of the Beasts доступен на ютьюб-канале Paramount.

Новая история разворачивается в 1990-е годы и знакомит Максималов, Предаконов и Террорконов с давним противостоянием автоботов и десептиконов на Земле.

Научно-фантастический фильм поставил Стивен Кейпл-младший по сценарию Джоби Харольда, Дарнелла Метайера и др. Майкл Бэй, снявший пять фильмов о Трансформерах, выступил продюсером вместе со Стивеном Спилбергом, Томом Десанто и др.

В «Восхождении Звероботов» сыграли Доминик Фишбек, Энтони Рамос, Луна Лорен Велес. Трансформеров озвучили Питер Каллен, Рон Перлман, Мишель Йео, Питер Динклейдж, Эмджей Родригес и др.

Фильм планируют выпустить в кинотеатрах 9 июня 2023 года.


Фото: кадр из трейлера Transformers: Rise of the Beasts