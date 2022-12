«Индиана Джонс 5» получил первый трейлер и официальное название

Ролик по фильму «Индиана Джонс и Циферблат судьбы» опубликован на ютьюб-канале киностудии Lucasfilm (входит в Disney).





Трейлер Indiana Jones and the Dial of Destiny представил археолога и искателя приключений Индиану Джонса, который с возрастом сосредоточился на преподавательской деятельности. Его покой нарушает старый друг Саллах (актер из оригинальной франшизы Джон Рис-Дэвис), соскучившийся по пустыне, морю и приключениям. Судя по ролику, Джонсу предстоит еще одно приключение, в котором его новой напарницей станет внучка Елена (Фиби Уоллер-Бридж), унаследовавшая от деда склонность к авантюризму.





Суть новой истории авторы не раскрывают, но можно предположить, что героев ждет очередная встреча с (бывшими) нацистами. В трейлере показали антагонистов в исполнении Мадса Миккельсена, Бойда Холбрука и Тоби Джонса. Кроме того, на кадрах можно увидеть молодого Индиану.





Постановкой картины занимался Джеймс Мэнголд. Среди продюсеров числятся глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди, Фрэнк Маршалл, а также Джордж Лукас и Стивен Спилберг.





Премьера фильма назначена на 30 июня 2023 года.