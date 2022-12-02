Третий сезон «Мандалорца» по Star Wars обзавелся датой премьеры

02.12.2022
Стриминг Disney+ анонсировал в социальных сетях выход долгожданных новых эпизодов, в которых вернутся Грогу (Малыш Йода) и Дин Джардин.
1 марта 2023 года на сервисе стартует третий сезон «Мандалорца». В грядущих сериях главный герой в исполнении Педро Паскаля вернется на родную планету Мандалор, чтобы восстановить свою репутацию.
Шоураннером проекта и основным сценаристом третьего сезона является Джон Фавро. К своим ролям вместе с Паскалем вернутся Джанкарло Эспозито, Кэти Сакхофф, Эмили Суоллоу и др. К касту присоединится звезда фильма «Назад в будущее» Кристофер Ллойд.
Сериал дебютировал в 2019 году, продолжение вышло в 2020-м. После Мандалорец и Грогу появлялись в спин-оффе шоу под названием «Книга Бобы Фетта». В хронологии Star Wars сюжет разворачивается через пять лет после событий «Возвращения Джедая».
Фото: кадр из The Mandalorian