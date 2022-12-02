Умер грузинский актер Нугзар Шария

02.12.2022

Умер грузинский актер Нугзар Шария
Заслуженный артист Грузии скончался в возрасте 81 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

Соболезнования в связи с его кончиной выразил премьер Грузии Ираклий Гарибашвили. По его словам, артист запомнится яркими кинообразами и останется «особенной фигурой» в кинематографе страны.

Нугзар Шария — уроженец Тбилиси, актер театра и кино. Служил в Театре Руставели. Советскому зрителю известен по ролям в фильмах 1960-х годов «На берегах Ингури», «Закон гор», «Абесалом и Этери» и др. С 1970-х годов проживал в США и Германии.

Ранее стало известно о смерти актера Тимофея Спивака. Ему было 75 лет. Его последними работами в кино стали роли в сериалах «Эпидемия» и «Шифр 2», где он сыграл с дочерью Марьяной Спивак. 

Фото: Pixabay