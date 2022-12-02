Умер грузинский актер Нугзар Шария

Стриминг Disney+ анонсировал в социальных сетях выход долгожданных новых эпизодов, в которых верну...
Заслуженный артист Грузии скончался в возрасте 81 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-...
Ролик по Guardians of the Galaxy Vol. 3 дебютировал на бразильском Comic Con и появился на ютьюб-к...
Инициатором конкурса на почетное звание выступил фонд «Культурная столица» при поддержке ПФКИ. Он ст...
Исполнитель роли Теодена в трилогии «Властелин колец» Бернард Хилл в беседе с Metro негативно выск...
Стриминг Disney+ анонсировал в социальных сетях выход долгожданных новых эпизодов, в которых верну...
Заслуженный артист Грузии скончался в возрасте 81 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-...
Ролик по Guardians of the Galaxy Vol. 3 дебютировал на бразильском Comic Con и появился на ютьюб-к...
Инициатором конкурса на почетное звание выступил фонд «Культурная столица» при поддержке ПФКИ. Он ст...
Исполнитель роли Теодена в трилогии «Властелин колец» Бернард Хилл в беседе с Metro негативно выск...
Сервис проанализировал данные прослушиваний и определил победителей номинаций 2022 года. ...
Ролик к сериалу об истории супругов, отказавшихся от обязанностей представителей британской монарш...
Первые в России новогодние елки зажглись в Якутии 1 декабря в рамках фестиваля «Зима начинается с Як...
Музыкальная программа телеведущего достойна награды правительства, заявила спикер верхней палаты п...
Исторический блокбастер Антона Мегердичева выйдет на KION, сообщила пресс-служба стриминга. ...
В Музее Победы 4 декабря пройдет посвящение в «витязи» воспитанников Детско-юношеской общественной...
Музыкант поделился с E1.RU подробностями победы по иску к вещателю, которой остался не удовлетворен....
Торжественное открытие учебных лабораторий и кабинетов отделения театральных технологий состоялось 3...
Киносеансы и другие мероприятия в Чиангмае и Бангкоке проведет Агентство креативных индустрий при ...
Самый большой и самый холодный российский регион в декабре представит москвичам большую программу, к...
Масштабная программа прошла сразу на нескольких площадках Москвы для самой широкой аудитории. В рамк...
О смерти актера кино, театра и дубляжа сообщила в соцсетях его дочь Марьяна Спивак, написали «АиФ»...
Проект стриминга и кинокомпании Legio Felix планируют выпустить в следующем году, сообщил Telegram...
Недавно созданная режиссером и актером и его другом Мэттом Дэймоном студия Artists Equity будет со...
В музее-панораме «Сталинградская битва» экспонируется выставка «Обыкновенный нацизм». Это совместн...
02.12.2022