Вышел первый трейлер финальной части «Стражей Галактики» от Marvel

Вышел первый трейлер финальной части «Стражей Галактики» от Marvel

02.12.2022

Ролик по Guardians of the Galaxy Vol. 3 дебютировал на бразильском Comic Con и появился на ютьюб-канале Marvel Entertainment.