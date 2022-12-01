«Яндекс. Музыка» назвала самым успешным альбомом года Hattori

Сервис проанализировал данные прослушиваний и определил победителей номинаций 2022 года.





В этом году «Яндекс. Музыка» отказалась составлять рейтинги музыкантов и песен и заменила их номинациями, в которых выбрала победителей.





Самым успешным альбомом года сервис назвал Hattori от дуэта Miyagi и Эндшпиля. Выбор пал на пластинку потому, что сразу после релиза все ее треки стали лидерами по прослушиваниям среди новинок за дебютный уик-энд. Фрешменом года признали Aarne — продюсера из Румынии, выпустившего в августе дебютный студийник AA Language. В записи участвовали Федук, Lil Keed, Маркул, Seemee, Obladaet, Slava Marlow и др.





Чаще всего пользователи делились новой версией песни «3 сентября», получившей новую жизнь благодаря мемам. Трек и клип на него представили исполнитель оригинала в дуэте с Кридом. Самой залайканной композицией оказалась «Моя волна» от Anna Asti. Прорывом в «Моей волне» назвали румынскую певицу Inna, которую чаще всего слушали в рекомендациях.





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