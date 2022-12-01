Юрий Лоза раскрыл последствия судебной тяжбы с Первым каналом

Музыкант поделился с E1.RU подробностями победы по иску к вещателю, которой остался не удовлетворен.





Судебное разбирательство касалось исполнения песни Юрия Лозы «Плот» в шоу «Голос». Суд встал на сторону автора хита. Однако Первый канал подал апелляцию на решение и добился уменьшения выплаты. Изначально речь шла об 1 млн рублей. Сумма сократилась до нескольких десятков тысяч рублей, чего не хватило даже на покрытие судебных расходов, сообщил музыкант.





По его словам, суд с каналом привел к тому, что ему «полностью перекрыли вещание на Первом и на всех дочерних каналах». Музыкант привел в пример случай с игрой «Кто хочет стать миллионером?», куда его не берут из-за судов. Также он выразил уверенность в том, что его не позовут в политические шоу Первого.



Лоза пояснил: если бы представители канала спросили его об использовании песни и не стали бы ее исполнять, услышав отказ, то скандала и суда не было бы. Он убежден, что дело касается не денег, а «человеческого отношения». По словам собеседника портала, представители Первого «хамят откровенно», не спрашивая автора об исполнении песни, при этом они могут «тратить миллионы и миллиарды куда угодно», но не хотят платить за свое «хамство». Лоза уверен, что это поступок «из принципа».





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