В Академии танца Бориса Эйфмана открылись шесть новых учебных лабораторий

Торжественное открытие учебных лабораторий и кабинетов отделения театральных технологий состоялось 30 ноября в Академии танца Бориса Эйфмана. Здесь будут обучать высокопрофессиональных специалистов постановочных цехов: гримеров, светорежиссеров и костюмеров, которых так не хватает в Санкт-Петербурге. В мероприятии приняли участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский и председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга Федор Болтин.

Отделение театральных технологий Академии танца открылось в 2021 году, однако о необходимости подготовки специалистов художественно-постановочных цехов президент Академии, народный артист России Борис Эйфман говорил еще на этапе создания балетной школы. «Театр — это синтетическое искусство, которое требует работы специалистов разных направлений. И сегодня все они — те, которые выходят на сцену, и те, кто находится за кулисами, — очень востребованы, их катастрофически не хватает. Мы закладываем здесь программу будущего, чтобы, несмотря на кризисы, поддерживать высокий уровень культуры Петербурга», — рассказал хореограф.

Отделение театральных технологий готовит специалистов трех театральных профессий: гримеров, костюмеров, осветителей. В следующие годы планируется расширение этого списка звуко- и видеооператорами. Сейчас мощность Академии позволяет одновременно обучать 100 студентов и ежегодно выпускать 25 специалистов среднего звена.

Задача Академии — не только обучить теоретической составляющей театральных профессий, но и дать практические навыки. Теперь у студентов Академии есть для этого все условия. Руководство Академии презентовало шесть учебных площадок: лаборатории театрального костюма, сценического света, постижа, грима и прически, а также два кабинета: электротехники и живописи.

Гости посмотрели, как оборудованы новые лаборатории, и смогли лично убедиться, что их оснащение является самым современным в России и не уступает профессиональным театральным школам Европы. Состав оборудования в каждой из них подобран таким образом, чтобы научить студентов работать с самыми разными материалами и техникой.

Для обучения студентов были закуплены световые приборы и аппаратура управления, учебные стенды для изучения теории электрических цепей и свойств светового, ультрафиолетового и теплового излучения, профессиональные верстаки для монтажных работ, измерительные приборы, оборудование для паяльных работ, парикмахерские мойки, профессиональные фены, сушуар, парикмахерские головы, тресс-банки, карды, головные и бородные болваны, машинки для стрижки, инструменты для оформления прически. Это стало возможным благодаря региональному проекту «Культурная среда в Санкт-Петербурге».

«Мы много говорим о реализации национальных проектов, и сегодня здесь мы можем увидеть его в действии, — отметил Борис Пиотровский. — В этом году за счет регионального бюджета были оборудованы шесть образовательных организаций, в следующем году планируется увеличить это число до 20. Думаю, это хороший темп, и со временем, я надеюсь, мы его будем только повышать».





Фото: пресс-служба академии