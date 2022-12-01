Дни Якутии пройдут в декабре в столице

Откроет Дни республики 4 декабря Божественная литургия в Успенском соборе Московского Кремля. В Литургии в рамках празднования 390-летия вхождения Якутии в состав России примет участие делегация Республики Саха, в том числе глава республики Айсен Николаев.

6 декабря на Новой сцене Большого театра состоится постановка оперы «Ньургун Боотур». Это первая якутская опера, созданная в эпоху становления молодой республики основоположником музыкальной культуры Якутии Марком Жирковым, 130-летний юбилей которого отмечается в этом году. В основе произведения — уникальный якутский эпос олонхо, признанный ЮНЕСКО шедевром устного и нематериального наследия человечества. В постановке занята большая творческая команда во главе с известным якутским театральным деятелем, лауреатом премии «Золотая маска – 2017» Андреем Борисовым, ведущие солисты оперы, хор и симфонический оркестр Государственного театра оперы и балета Якутии, коллектив артистов и музыкантов Театра олонхо, хор Государственной филармонии республики, а также Государственный ансамбль скрипачей «Виртуозы Якутии».

7 декабря, в канун Дня героев России, Якутия представит патриотическую акцию-концерт «Поклон героям всех времен» в Музее Победы на Поклонной горе. В рамках акции состоится презентация включения 25 якутян — Героев Советского Союза во всенародный исторический проект «Лица Победы» – обширный депозитарий, сохраняющий для последующих поколений биографии, фото и воспоминания о людях, которые в годы Великой Отечественной войны внесли свой вклад в Победу. В программе также награждение воинов-якутян — героев специальной военной операции.

В этот же день в Союзе писателей России пройдет литературный вечер, посвященный 100-летию народного писателя Якутии Софрона Данилова и 70-летию народного поэта Якутии Натальи Харлампьевой. А в Культурном центре Министерства иностранных дел России для представителей дипломатического корпуса и международных организаций состоится презентация экономического, инвестиционного, туристического и креативного потенциала республики, а также богатого культурного наследия региона.

9 декабря в Центральном доме актера можно будет увидеть спектакль Театра олонхо «Кыыс Дэбилийэ». Произведение по праву считается одним из лучших образцов якутской эпической традиции и относится к типу сказаний о женщинах-воительницах. Оно повествует о борьбе богатырей с силами зла и о защитнице народа — Кыыс Дэбилийэ.

Дни Якутии в Москве также пройдут в Совете Федерации Федерального собрания России. Регион представит свои достижения в различных отраслях. Сегодня республика по росту промышленности входит в топ-10 регионов страны, демонстрирует высокие показатели по объему инвестиций даже в условиях санкций. Позитивная экономическая динамика позволяет Якутии создавать условия для улучшения жизни людей и достижения национальных целей. Республика лидирует на Дальнем Востоке по показателям рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни.

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