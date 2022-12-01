Дан старт первому сезону в Доме актера им. Сергея Пускепалиса в Ярославле

Недавно созданная режиссером и актером и его другом Мэттом Дэймоном студия Artists Equity будет со...
В музее-панораме «Сталинградская битва» экспонируется выставка «Обыкновенный нацизм». Это совместн...
Первые мероприятия в новом творческом пространстве пройдут в декабре, сообщила пресс-служба главы ...
Так называют шокшинский кварцит, месторождение которого обнаружено в XVIII веке в селе Шокша на Онеж...
Актер возглавит каст фильма «Нулевой день» (Zero Day), сообщили собеседники журнала Variety. ...
Недавно созданная режиссером и актером и его другом Мэттом Дэймоном студия Artists Equity будет со...
В музее-панораме «Сталинградская битва» экспонируется выставка «Обыкновенный нацизм». Это совместн...
Первые мероприятия в новом творческом пространстве пройдут в декабре, сообщила пресс-служба главы ...
Так называют шокшинский кварцит, месторождение которого обнаружено в XVIII веке в селе Шокша на Онеж...
Актер возглавит каст фильма «Нулевой день» (Zero Day), сообщили собеседники журнала Variety. ...
2 декабря в Музее Победы пройдет премьерный показ документальной киноленты «Маршал Баграмян», приуро...
Главную роль в ленте тайваньского постановщика сыграет его сын Мейсон Ли. Об этом кинематографист ...
2 декабря, в преддверии Дня Неизвестного солдата, в Ржевском филиале Музея Победы «Ставка Стали...
Критические замечания и обвинения появились в адрес создателей сериала о представительнице готическо...
С 1 по 5 декабря ГМИРЛИ участвует в книжной ярмарке интеллектуальной литературы в Москве, сообщили...
Композиции с пластинки доступны для прослушивания на музыкальных стримингах с конца ноября. ...
Победители и номинанты Российской национальной премии в сфере креативных индустрий станут участник...
В первый день зимы кинотеатр «Поклонка» при Музее Победы приглашает на показы фильмов для зимнего и ...
Об этом рассказала глава телеподразделения WB Ченнинг Данжи на телеконференции Content London, сообщ...
Одиннадцать изображений появилось в соцсетях проекта, который выйдет на НВО и НВО Мах в начале 202...
Всероссийский смотр посвящен 200-летию Александра Островского, которое будет отмечаться в следующе...
О пополнении Списка нематериального культурного наследия ЮНЕСКО двумя новыми элементами сообщает РИА...
Стриминг Apple TV+ поделился роликом по комедийному сериалу со звездой ситкома «Как я встретил ваш...
Прием композиций на конкурс для дополнения к игре завершился 30 ноября. Об этом сообщается в соцсетя...
Российские артисты пытаются поддержать бойцов в зоне спецоперации на Укр...
01.12.2022