Дан старт первому сезону в Доме актера им. Сергея Пускепалиса в Ярославле

Дан старт первому сезону в Доме актера им. Сергея Пускепалиса в Ярославле

01.12.2022

Первые мероприятия в новом творческом пространстве пройдут в декабре, сообщила пресс-служба главы региона Михаила Евраева.