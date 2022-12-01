В Музее-заповеднике «Сталинградская битва» продолжается работа выставки «Обыкновенный нацизм»

В музее-панораме «Сталинградская битва» экспонируется выставка «Обыкновенный нацизм». Это совместный проект Музея-заповедника «Сталинградская битва» и Музея Победы.

Его основу составляют предметы, привезенные с территории Донбасса членами межмузейной группы, созданной Министерством культуры Российской Федерации при содействии Российского исторического общества. Организаторы проекта ставили себе целью показать прямую связь вооруженных формирований Украины с националистическими и экстремистскими организациями, возродившими идеологию нацистской Германии. В отдельном разделе размещены свидетельства поддержки Украины странами Европы и США. Также нашла свое отражение тема трагедии мирного населения Луганской и Донецкой Народных Республик.

В экспозиции представлены пропагандистская литература, символика, обмундирование украинских национальных батальонов; вооружение, боеприпасы, медицинские принадлежности военнослужащих США, Великобритании, Болгарии, Польши и других стран Европы; осколки ракет, бомб, мин и снарядов, принесшие смерть и разрушения мирным городам Донбасса. Кроме того, экспонируются материалы, повествующие о зарождении и распространении нацизма и его возрождении в наши дни.

Выставка пользуется большой популярностью у посетителей. С ее материалами уже ознакомились более 37 тысяч человек.

Работа выставки продлится до 26 декабря 2022 года.

Фото: Pixabay