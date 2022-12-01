Дню Неизвестного солдата посвятят урок мужества в Ржевском филиале Музея Победы

2 декабря, в преддверии Дня Неизвестного солдата, в Ржевском филиале Музея Победы «Ставка Сталина» пройдет урок мужества «Имя твое неизвестно. Подвиг твой бессмертен!». Участниками занятия станут ученики школы № 3 города Ржева.

«Память о каждом, кто погиб, защищая нашу Родину, — священна. И в День Неизвестного солдата мы чтим героев, чьих имен мы не знаем, но чей подвиг забывать нельзя. Накануне памятной даты в нашем филиале пройдет урок мужества. Занятие в формате лекции со слайд-шоу для ребят проведет руководитель поискового отряда «Памяти 29-й армии» Сергей Петухов», — отметила заведующая Ржевским филиалом Музея Победы Марина Копаева.



Школьников познакомят с историей возникновения этой памятной даты. Дети узнают, когда у Кремлевской стены появилась Могила Неизвестного солдата, когда и кто впервые зажег здесь Вечный огонь, когда у мемориала встал первый почетный караул. Собравшимся также расскажут о том, в каких еще странах есть могилы Неизвестному солдату. Во время урока прозвучат стихотворения и песни о погибших в сражениях бойцах, чьи имена так и не установлены. Кроме того, часть занятия посвятят поисковому движению в нашей стране — когда и как оно появилось. Ведущий урока Сергей Петухов поговорит с ребятами о важности работы поисковиков, объяснит, как проходят экспедиции и как устанавливают имена героев войны, покажет фотографии найденных предметов.





Фото: пресс-служба музея