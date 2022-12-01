Музей Победы приглашает на показы «зимних» фильмов

01.12.2022
На большом экране предлагают к просмотру российскую комедию «Ёлки 9». Новая часть киноальманаха Тимура Бекмамбетова раскрывает истории семей из разных уголков России. За считанные часы до праздника все с замиранием сердца надеются на чудо. Как всегда, судьбы героев неожиданно переплетутся и каждому достанется своя частичка новогоднего волшебства.
Для юных зрителей в прокате мультфильм «Щелкунчик и волшебная флейта» по мотивам всемирно известной сказки немецкого писателя Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король» и балета Петра Ильича Чайковского. Ребята увидят историю прекрасной Мари, которая случайно попадает в удивительное королевство, власть в котором захватили хитрые крысы.
Также в кинотеатре стартовали показы драмы «Время года зима», анимационного фильма «Царство против Разбойников» и других новых лент. Полное расписание доступно на сайте кинотеатра https://poklonka-cinema.ru/.
Фото: пресс-служба Музея Победы