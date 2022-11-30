II фестиваль «Вперед к Островскому!» стартует в Петербурге

Всероссийский смотр посвящен 200-летию Александра Островского, которое будет отмечаться в следующем году. Об этом пишет ТАСС.





Фестиваль пройдет со 2 по 13 декабря в театре «Балтийский дом». В эти дни постановки по пьесам отечественного классика представят театры из Выборга, Иванова, Волгограда, Кинешмы, Москвы и других городов. Также спектакли покажут восемь петербургских театров. Зрители увидят три версии «Женитьбы Бальзаминова», новые прочтения «Грозы», «Бесприданницы» и других пьес.





По словам руководителя проекта Сергея Шуба, русский театр как часть европейского сосредоточен на игре актера и исследовании психологии человека. «Если говорить о том театре, который любят зрители, — это театр Островского, который актуален во все времена», — подчеркнул он.





Впервые фестиваль, посвященный драматургии Островского, прошел в прошлом году. В 2022-м проект поддержало Минкультуры РФ, что помогло сделать его более масштабным.





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