Президент России Владимир Путин назвал неумными людьми сторонников отмены русской культуры за рубежом

Директор Забайкальского краевого драматического театра им. Н.А. Березина Юрий Пояркин отметил, что театр ставит спектакли не только по отечественным, но и по зарубежным пьесам. Среди них произведения Мольера, Дюма и других классиков.





«Нашу культуру неумные люди отменяют, а мы ничего из лучших произведений, лучших образцов культуры других стран не только не отменяем, но и продвигаем вперед те идеи и гуманистические начала, которые заложены в этих произведениях. Мы умные, а те, кто отменяет нашу культуру, не очень», — прокомментировал Путин.





Ранее российский президент сравнил отмену русской культуры на Западе с действиями нацистов. По его словам, гитлеровцы дошли до сжигания книг, а современные западные политики уже скатились до запретов книг русских классиков.









Фото: сайт Кремля