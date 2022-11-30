Школьник из Москвы победил в швейцарском шоу «Голос»

16-летний Данила Первушин стал победителем проекта Swiss Voice Tour, который по правилам похож на популярное в России вокальное состязание, пишет «МК».





По словам отца певца Алексея Первушина, работника музыкальной индустрии, в Женеву семья приехала в гости к старшему сыну, композитору и музыканту. Участие в кастинге Voice Tour было незапланированным: объявление попалось случайно.





По словам родителя, из-за санкций и информационного фона в отношении РФ семья не рассчитывала на то, что Данилу допустят до финала. Однако люди в Швейцарии оказались «лояльными»: они поддерживали российского участника. Кроме того, атмосфера конкурса оказалась гораздо спокойнее, чем на аналогичных проектах в России. Вероятно, и конкуренция Voice Tour не такая, как в российских шоу, добавил Первушин-старший.





В финал вышли четыре человека, в том числе двое россиян — Данила и недавно переехавшая во Францию Милана. Главным призом стала возможность записи песни на студии Abbey Road в Лондоне. По словам отца победителя, важнее стало то, что в течение двух месяцев сын занимался и поступил в Высшую школу музыки на год раньше планов.





Фото: Pixabay