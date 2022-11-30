Комедия «Я буду жить» дебютирует на KION 2 декабря

Фильм по сценарию писательницы Анны Козловой выйдет в линейке оригинальных проектов стриминга, сообщила его пресс-служба.





Зрителей ждет история о женщине, которая устала тратить силы на других людей и решила узнать — какая она и чего она хочет. Алла всю жизнь посвятила семье — двум бывшим мужьям, дочери и сыну, которые до сих пор живут за ее счет. Семья привыкла к вниманию и обеспечению и принимает все как должное, не благодаря Аллу и не интересуясь ее делами. Однажды женщина решает освободиться от всех хлопот за близких и объявляет семейству о своей неизлечимой болезни. Сперва экс-супруги и дети плачут и сочувствуют, а потом задумываются о наследстве и начинают за него сражаться. Тогда Алла решает преподать им радикальный урок по взрослению.





В главной роли — Евгения Дмитриева. Комедию снял Эдуард Бордуков («На острие»).



