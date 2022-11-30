Минкультуры России определило приоритетные темы господдержки кинопроизводства в 2023 году

Министерство культуры Российской Федерации определило 17 приоритетных тем государственной финансовой поддержки кинопроизводства на 2023 год.

Порядок и условия проведения конкурсных отборов в 2023 году будут объявлены в конце декабря 2022 года.

«Мы публикуем перечень тем до начала конкурсов на финансирование производства и надеемся, что кинематографисты при разработке проектов будут учитывать приоритеты господдержки кинопроизводства. Министерство культуры продолжает поддерживать такие важные для общества темы, как защита семейных ценностей, патриотическое воспитание, сохранение традиций регионов России, успехи отечественной науки, популяризация профессии инженера и учителя. В современных реалиях мы считаем необходимым сделать акцент также на противодействии попыткам фальсификации истории и современным проявлениям идеологии нацизма, говорить о героизме и самоотверженности российских воинов в ходе спецоперации, работе фронтовых бригад и волонтеров», — отметила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Некоторые приоритетные темы установлены во исполнение указов президента Российской Федерации: «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» от 09.11.2022 № 809, «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» от 29.05.2017 № 240, «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия науки и технологий» от 25.04.2022 № 231, «О проведении в Российской Федерации Года педагога и наставника» от 27.06.2022 № 401.

В перечень приоритетных тем вошли:

1. Культура России. Сохранение, создание и распространение традиционных ценностей.

2. Десятилетие детства. Семья, дети, их защита и поддержка.

3. Наука России: инновации, технологии, приоритеты.

4. Историческое кино. Уроки истории, уроки памяти. Противодействие попыткам фальсификации истории. Миротворческая миссия России. Исторические победы России. 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Освободительная миссия советского солдата. Конфликт поколений, преемственность поколений.

5. Россия — современное, стабильное и безопасное государство, предоставляющее возможности для развития и самореализации.

6. Герои среди нас. Истории сильных личностей современной России. Популяризация профессии учителя. Школа и институт как важные этапы адаптации в социуме и личностного ориентирования. Роль педагогов и наставников в формировании личности.

7. Мотивация молодежи к освоению рабочих и инженерных специальностей. Повышение социального статуса рабочего и инженера, научно-исследовательской и инновационной деятельности.

8. Кинолетопись. Современное состояние, культура и традиции регионов России. Развитие Дальнего Востока и Арктики. Жизнь малых городов и сел, жизнь в провинции. Малороссия как историческая область России.

9. Экранизация произведений русской классической литературы, в том числе с применением средств анимации.

10. Фильмы о выдающихся личностях истории, культуры, науки и спорта. Популяризация профессии врача. Фильмы о спортивных достижениях и победах.

11. Противодействие современным проявлениям идеологии нацизма и фашизма. Популяризация героизма и самоотверженности российских воинов в ходе специальной военной операции.

12. Популяризация службы в Вооруженных силах России. Единение общества вокруг поддержки армии (фронтовые бригады, добровольцы, волонтеры). Усиление статуса профессии военного на примерах исторических событий и новой истории.

13. Духовно-нравственное, патриотическое воспитание граждан России. Противодействие экстремизму. Образы, модели поведения и созидательная мотивация современной молодежи. Духовные лидеры. Волонтерское движение в России и странах СНГ — международная популяризация добровольчества.

14. Неоколониальная политика стран англо-саксонского мира. Деградация Европы. Формирование многополярного мира.

15. Общество без границ: самореализация людей с ограниченными возможностями. Добровольчество в России. Активное долголетие.

16. Фильмы о подростках. Формирование жизненных ценностей и ориентиров на этапе взросления. Дезориентация в общественном пространстве, перенасыщение информацией, формирование собственного мышления.

17. Современное общество. Морально-этический выбор. Гражданская позиция. Объединение общества.

Фото: Минкультуры РФ