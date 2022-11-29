Sony Pictures займется дистрибуцией контента студии Legendary вместо WB

Компании подписали соответствующий долгосрочный контракт, сообщает Deadline.





Киностудии будут совместно распространять проекты Legendary по разным каналам, включая ТВ-дистрибуцию и выпуск контента на домашних носителях по всему миру. Исключение составит Китай, где работает Legendary East.





Соглашение касается всех новых фильмов, кроме фэнтези-франшизы «Дюна», а также лент по вселенным Годзилы и Кинг-Конга. Также продакшн-студия оставила за собой право создавать контент для стримингов и распространять его.





Ранее дистрибуцией проектов Legendary занималась студия Warner Bros. Также компания сотрудничала с Universal. В прошлом году в головной компании WB решили выпускать свои фильмы одновременно в кинотеатральном прокате и на стриминге HBO Max, что не понравилось руководству Legendary. Компания пригрозила бывшему партнеру судом.





Фото: Pixabay