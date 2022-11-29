Sony Pictures займется дистрибуцией контента студии Legendary вместо WB

29.11.2022

Sony Pictures займется дистрибуцией контента студии Legendary вместо WB
Компании подписали соответствующий долгосрочный контракт, сообщает Deadline.

Киностудии будут совместно распространять проекты Legendary по разным каналам, включая ТВ-дистрибуцию и выпуск контента на домашних носителях по всему миру. Исключение составит Китай, где работает Legendary East. 

Соглашение касается всех новых фильмов, кроме фэнтези-франшизы «Дюна», а также лент по вселенным Годзилы и Кинг-Конга. Также продакшн-студия оставила за собой право создавать контент для стримингов и распространять его. 

Ранее дистрибуцией проектов Legendary занималась студия Warner Bros. Также компания сотрудничала с Universal. В прошлом году в головной компании WB решили выпускать свои фильмы одновременно в кинотеатральном прокате и на стриминге HBO Max, что не понравилось руководству Legendary. Компания пригрозила бывшему партнеру судом.

Фото: Pixabay