В Алтае состоится Юбилейный Ремесленный конгресс

29.11.2022
На V Юбилейном Ремесленном конгрессе в Алтае будут подведены итоги работы отрасли НХП за прошедший год. Участники представят успешные практики, выработают консолидированные решения для дальнейшего развития отрасли. В рамках деловой программы эксперты обсудят вопросы сохранения и возрождения народных художественных промыслов России, привлечения в индустрию молодых специалистов, приобщения подрастающего поколения к культуре и народному творчеству. Эксперты представят эффективные способы поддержки предприятий НХП и современные инструменты продвижения их продукции.
Фото: пресс-служба конгресса