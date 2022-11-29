16-17 декабря в Алтае состоится Юбилейный Ремесленный конгресс, посвященный народным художественным промыслам. На мероприятии будут подведены итоги 2022 года, а также предложены дальнейшие пути развития отрасли.

Народные художественные промыслы являются гордостью и традицией народов России. В рамках политики по сохранению, развитию и поддержке НХП президент России Владимир Путин объявил 2022 год Годом культурного наследия народов России и утвердил ежегодный праздник День народных художественных промыслов.

На V Юбилейном Ремесленном конгрессе в Алтае будут подведены итоги работы отрасли НХП за прошедший год. Участники представят успешные практики, выработают консолидированные решения для дальнейшего развития отрасли. В рамках деловой программы эксперты обсудят вопросы сохранения и возрождения народных художественных промыслов России, привлечения в индустрию молодых специалистов, приобщения подрастающего поколения к культуре и народному творчеству. Эксперты представят эффективные способы поддержки предприятий НХП и современные инструменты продвижения их продукции.

Фото: пресс-служба конгресса