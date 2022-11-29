Звезду «Эры Альтрона» назвали главным претендентом на роль Джеймса Бонда

Имя предполагаемого кандидата на ведущую роль в продолжении шпионской франшизы раскрыло британское издание The Sun.





По словам его источников, следующим агентом 007 может стать британский актер Аарон Тейлор-Джонсон, известный по ролям в фильмах «Пипец», «Мстители: Эра Альтрона», «Быстрее пули».





Собеседники таблоида утверждают, что Тейлор-Джонсон прошел прослушивание в сентябре и впечатлил продюсеров, в том числе главного продюсера франшизы Барбару Брокколи. Он стал одним из лидеров по итогам кастинга, отмечают инсайдеры. Имена других претендентов они не озвучили.





Ранее продюсеры бондианы Барбара Брокколи и Майкл Дж. Уилсон заявили, что серию фильмов ждет переосмысление. Будущие ленты будут отличаться от того, что зрители видели ранее. Также они выдвинули требования к исполнителю ключевой роли: его рост должен быть от 178 см, а возраст — в районе 30.





Фото: кадр из Avengers: Age of Ultron