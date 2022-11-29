Кевин Спейси вернется в кино после суда по делу о домогательствах

Американский актер сыграет главного антагониста в триллере «Контроль», сообщает Variety.





Если планы авторов фильма и актера не изменятся и Кевину Спейси удастся сняться в британской независимой киноленте, то она станет первой его картиной после скандала с обвинениями в харассменте и последовавшего судебного разбирательства.





В «Контроле» актеру досталась роль антагониста, который будет только слышен, но не виден. В центре истории окажется роман госслужащей и премьер-министра UK. Главная героиня (Лорен Меткалф) будет противостоять анониму, узнавшему их тайну и угрожающему разоблачить ее. Последнего озвучит Спейси.





Режиссер и сценарист Джин Фолэйз отметил, что писал сценарий ленты, предполагая, что в ней мог бы участвовать Спейси, на фильмах которого он вырос.





В ноябре суд в Нью-Йорке оправдал актера по делу о домогательствах на $40 млн. Обвинения против него в 2017-м выдвинул его младший коллега Энтони Рэпп. По его словам, на момент домогательств ему было 14 лет. Спейси заявил, что ничего не помнит, но вместе с тем извинился за возможное неправильное поведение. Однако на суде он отрицал все обвинения. Суд счел вину недоказанной. Аналогичные обвинения против актера недавно выдвинули в Британии.





Фото: кадр из House of Cards