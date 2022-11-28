Певица Beyonce стала триумфатором премии Soul Train Awards

28.11.2022

Певица Beyonce стала триумфатором премии Soul Train Awards

В Лас-Вегасе состоялась церемония вручения наград музыкальной премии Soul Train Awards. На ней были названы лучшие из афроамериканских музыкантов, пишет «Культуромания». 

Триумфатором премии стала певица Beyonce, которую отметили за лучший альбом Renaissance, песню года Break My Soul и лучшую коллаборацию Make Me Say It Again, Girl, записанную с Рональдом Айсли & Isley Brothers.

Ранее были названы номинанты 65-й премии «Грэмми»: больше всего номинаций было у Beyonce. Заработав рекордные для этого года 9 номинаций, она догнала Jay-Z по их сумме: после того как ее муж получил свои 5 номинаций, у них стало по 88 упоминаний.

Фото: Pixabay