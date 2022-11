Певица Beyonce стала триумфатором премии Soul Train Awards

Триумфатором премии стала певица Beyonce, которую отметили за лучший альбом Renaissance, песню года Break My Soul и лучшую коллаборацию Make Me Say It Again, Girl, записанную с Рональдом Айсли & Isley Brothers.





Ранее были названы номинанты 65-й премии «Грэмми»: больше всего номинаций было у Beyonce. Заработав рекордные для этого года 9 номинаций, она догнала Jay-Z по их сумме: после того как ее муж получил свои 5 номинаций, у них стало по 88 упоминаний.





Фото: Pixabay