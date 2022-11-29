ГМИИ им. А.С. Пушкина учредил «Морозовскую премию»

29.11.2022

ГМИИ им. А.С. Пушкина учредил «Морозовскую премию»

ГМИИ им. А.С. Пушкина объявил об учреждении ежегодной «Морозовской премии» за создание и осуществление социокультурных проектов, способствующих преобразованию общественной среды. Премия названа в честь Ивана Морозова, внесшего значительный вклад в развитие русской культуры на рубеже XIX–XX веков. Оглашение победителей, отобранных экспертным жюри в трех номинациях «Меценат», «Культуртрегер» и «Культурный стратег», будет проходить ежегодно в день рождения Ивана Морозова.

«Морозовская премия» призвана мотивировать людей, обладающих общественным и экономическим влиянием, к развитию морозовских традиций меценатства и филантропии. Она учреждена в память о семье предпринимателей и великих коллекционеров, для которых бизнес был неотделим от социальной ответственности, а деньги служили средством для создания уникальных собраний современного искусства, которые в перспективе должны были просвещать публику и воспитывать ее вкус.

Цель премии – поддержка российской культуры, выявление и признание творческих достижений граждан Российской Федерации в социокультурной деятельности, обеспечивающей развитие одного или нескольких регионов России, позитивное изменение и развитие культурного ландшафта.

Премия присуждается за особые достижения в организации и усовершенствовании общественной среды с помощью современных художественных проектов. Средой, взаимодействие с которой раскрывает творческие возможности современного человека, может стать город, район, промышленное предприятие, природный объект. На премию номинируются предприниматели и меценаты, общественные и государственные деятели, сотрудники учреждений культуры и образования, менеджеры в области культуры, городской среды, экологии, а также художники, которые заняты организацией проектов, ориентированных на общественную пользу.

Присуждение премии происходит в трех номинациях: «Меценат» – за финансовую поддержку культурных институций или акты дарения им произведений искусства; «Культуртрегер» – за создание и развитие устойчивых и принципиально важных для территории культурных институтов; «Культурный стратег» – за проведение последовательной культурной политики, развивающей регион. Экспертный совет ежегодно отбирает по всей стране 30 номинантов – по 10 человек в каждой номинации.

Фото: Минкультуры РФ