Минкультуры России инициировало конкурс на создание пьес о героизме российских военных

Министерство культуры Российской Федерации инициировало проведение драматургического конкурса «Новое время. Новые герои».

Главная цель проекта – создание, выявление и продвижение новых пьес, отражающих исторические события настоящего времени. В приоритетном порядке будут рассмотрены творческие заявки, посвященные историческим событиям сегодняшнего дня, а также подвигу, мужеству и героизму российских военных в ходе СВО.

Пьесы, заявленные для участия в конкурсе, должны отражать время, которое показало настоящих героев, бесстрашных и мужественных защитников России. Произведения участников должны ответить на вопросы: что такое Родина, что такое патриотизм, что такое истинные гуманные ценности.

В конкурсе «Новое время. Новые герои» могут принимать участие как завершенные драматургические произведения, так и инсценировки и творческие заявки на создание новых пьес. К участию принимаются произведения, ранее не опубликованные, не поставленные на профессиональной сцене и не отмеченные в других творческих состязаниях.

Конкурс будет способствовать созданию пьес указанной тематики и поможет обеспечить российские театры соответствующим репертуаром.

Оператором конкурса выступает Союз театральных деятелей России. Ознакомиться со сроками проведения и положением о конкурсе можно по ссылке.

Фото: Минкультуры РФ