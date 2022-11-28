Состоялся хакатон «История будущего»

2-й день.





• Перед студентами выступил Владимир Кошевой, актер театра и кино.

Вдохновляющая творческая встреча с деятелем культуры настроила ребят на плодотворную работу и креативность мышления.





• Состоялась презентация «Петриады» — веб-игры по реальным фактам из жизни Петра I, победившей в конкурсе проектов I культурно-образовательного хакатона «История будущего».





Сегодня перед ребятами на хакатоне выступили Дарья Борисюк и Алиса Ерихова — одни из создателей веб-игры. Девушки рассказали о пути развития проекта и продемонстрировали результат своих трудов.





Выступление команды «Петриады» позволило участникам хакатона зарядиться энергией и вдохновением на дальнейшую продуктивную работу над собственным культурным проектом.





• Обмен опытом — это важный элемент программы хакатона «История будущего».





О своем проекте участникам рассказал Евгений Лебедев, лидер одной из команд «Истории будущего» в 2021 году. Несмотря на то, что ребятам не удалось завоевать первое место, они сохранили мотивацию и смогли реализовать свою задумку в течение года.





«Сохраняя культуру» — это онлайн-платформа для знакомства студентов-путешественников с культурой, обычаями и традициями народов России. Проект позволяет ознакомиться с историей, объектами культуры, традициями и обычаями, языками и письменностью разных регионов России.





3 день.





Егор Клименко — молодой специалист по созданию продуктов и выводу их на рынок, автор курса вебинаров, посвященных созданию цифрового продукта и ведущий продуктолог компании «Ростелеком-Солар».

На хакатоне «История будущего» Егор провел для участников мастер-класс по созданию проекта на основе бизнес-модели Lean Canvas — эффективного инструмента для описания и обсуждения стартапа или нового продукта.

Ребята узнали больше о метриках и основных этапах бизнес-модели и уже сегодня применят эти знания на практике, готовясь к презентации своих проектов перед экспертами.





4 день.





• Стали известны команды-финалисты хакатона «История будущего».





В финал вышли: команда № 1 с проектом «Вот тогда и заживем» — мультиплощадкой для поддержки «забытых» памятников культуры; команда № 4 с проектом «EDU в поезде» — культурной платформой сопровождения железнодорожных рейсов по России; команда № 9 с проектом «Ларец» — интерактивным онлайн-журналом о народной культуре этносов нашей страны.





• Победителем II культурного хакатона «История будущего» становится проект «EDU в поезде» от команды № 4.





За три дня хакатона ребята смогли разработать концепцию культурной платформы сопровождения железнодорожных рейсов по России, благодаря которой дети и школьники смогут с пользой провести время в пути и узнать много нового о культуре и истории регионов страны.