Объединение культурных центров Южного административного округа Москвы подводит итоги фестиваля комиксов GeekVision

Объединение культурных центров Юга Москвы подводит итоги II большого фестиваля комиксов GeekVision, который прошёл 26 ноября в Библиотеке фантастики №161. Мероприятие, целью которого было создание фанатской площадки для коммуникации, развлечения и развития, посетили около 1000 человек — это в три раза больше посещаемости дебютного фестиваля комиксов, прошедшего годом ранее.

Библиотека стала центром притяжения почитателей Sci-fi, комиксов, косплея, фантастической литературы, ярких альтернативных реальностей и фэнтези-кино. Во время GeekVision у гостей была возможность найти друзей по интересам, посетить Ярмарку фантастики, где были представлены новинки от ведущих geek и комикс-издательств, а также мерч и иная продукция для фанатов.

В Фантастическом лектории прошли лекции и мастер-классы от ведущих комикс-издательств страны и экспертов индустрии. Фанаты высоко оценили экспозицию Музея Далекой галактики, работающего в Библиотеке фантастики №161 на постоянной основе, где представлены редкие предметы и коллекционные фигурки из вселенной «Звездных войн».

Для гостей фестиваля работали тематическая детская, игровая и лаундж-зона, где можно было принять участие в тематических мастер-классах, поиграть в интерактивные и настольные игры, а также просто отдохнуть. Финалом II большого фестиваля комиксов GeekVision стало шоу студии арт-фехтования «Саберфайтинг Арт» – эффектный поединок на световых мечах в стиле культовой фантастической картины «Звездные войны».

Генеральный директор Объединения культурных центров Юга Москвы Татьяна Краснова: «На один день мы превратили Библиотеку фантастики №161 в центр притяжения любителей и почитателей комиксов, косплея, фэнтези, Sci-fi и альтернативных реальностей. Об этом говорит количество гостей фестиваля GeekVision, которое выросло в несколько раз по сравнению с прошлым годом. Считаю, что мы справились с изначальной целью мероприятия. И у меня нет сомнений, что следующий GeekVision ОКЦ ЮАО порадует еще больше представителей гик-культуры».

Партнеры фестиваля: издательства «Питер», «Самокат», «Книжки с картинками» Alpaca, «КомпасГид», «Крафтовая литература», WizartComics, Molot Hardcorp, а также магазин настольных игр «Игровед» и «Клаустрофобия».

Фото: пресс-служба фестиваля