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Объединение культурных центров Южного административного округа Москвы подводит итоги фестиваля комиксов GeekVision

28.11.2022

Объединение культурных центров Южного административного округа Москвы подводит итоги фестиваля комиксов GeekVision

Объединение культурных центров Юга Москвы подводит итоги II большого фестиваля комиксов GeekVision, который прошёл 26 ноября в Библиотеке фантастики №161. Мероприятие, целью которого было создание фанатской площадки для коммуникации, развлечения и развития, посетили около 1000 человек — это в три раза больше посещаемости дебютного фестиваля комиксов, прошедшего годом ранее.

Библиотека стала центром притяжения почитателей Sci-fi, комиксов, косплея, фантастической литературы, ярких альтернативных реальностей и фэнтези-кино. Во время GeekVision у гостей была возможность найти друзей по интересам, посетить Ярмарку фантастики, где были представлены новинки от ведущих geek и комикс-издательств, а также мерч и иная продукция для фанатов.

В Фантастическом лектории прошли лекции и мастер-классы от ведущих комикс-издательств страны и экспертов индустрии. Фанаты высоко оценили экспозицию Музея Далекой галактики, работающего в Библиотеке фантастики №161 на постоянной основе, где представлены редкие предметы и коллекционные фигурки из вселенной «Звездных войн».

Для гостей фестиваля работали тематическая детская, игровая и лаундж-зона, где можно было принять участие в тематических мастер-классах, поиграть в интерактивные и настольные игры, а также просто отдохнуть. Финалом II большого фестиваля комиксов GeekVision стало шоу студии арт-фехтования «Саберфайтинг Арт» – эффектный поединок на световых мечах в стиле культовой фантастической картины «Звездные войны».

Генеральный директор Объединения культурных центров Юга Москвы Татьяна Краснова: «На один день мы превратили Библиотеку фантастики №161 в центр притяжения любителей и почитателей комиксов, косплея, фэнтези, Sci-fi и альтернативных реальностей. Об этом говорит количество гостей фестиваля GeekVision, которое выросло в несколько раз по сравнению с прошлым годом. Считаю, что мы справились с изначальной целью мероприятия. И у меня нет сомнений, что следующий GeekVision ОКЦ ЮАО порадует еще больше представителей гик-культуры».

Партнеры фестиваля: издательства «Питер», «Самокат», «Книжки с картинками» Alpaca, «КомпасГид», «Крафтовая литература», WizartComics, Molot Hardcorp, а также магазин настольных игр «Игровед» и «Клаустрофобия».

Фото: пресс-служба фестиваля