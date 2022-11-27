Победителей «Диктанта Победы» наградили в Музее Победы

Самый возрастной участник среди победителей — 84-летний генерал-лейтенант в отставке, председатель Совета организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов города Истра (Московская область) Владимир Чиковани. «Нужно восстановить историческую правду. Гитлеровская коалиция втянула в войну 62 государства, погибло более 70 миллионов людей. Это все остановил Советский Союз. Многие из зарубежных стран забыли, что их благополучие оплачено кровью советских солдат и напрямую зависит от нашей Победы в Великой Отечественной войне. Той Победы, которая будет продолжаться на века», — заявил Владимир Чиковани в начале церемонии награждения.

Затем первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев зачитал присутствующим приветственное слово от главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова. «Диктант Победы» — это масштабный просветительский проект, цель которого пробудить у широкой аудитории интерес к изучению отечественной истории и сохранить память о героическом прошлом наших соотечественников», — отметил министр. «В 2022 году в проекте приняли участие свыше полутора миллионов человек со всей нашей страны. В их числе студенты, школьники, люди разных возрастов и профессий, которых объединяет не только история, но и желание узнать больше о Великой Отечественной войне. Рассчитываем, что проект будет и дальше расти и продолжит увлекать в свою орбиту новых участников», — подчеркнул Сергей Кравцов.

Организаторами «Диктанта Победы» выступают Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы», Всероссийская политическая партия «Единая Россия», организационный комитет «Наша Победа», федеральный партийный проект «Историческая память» и сторонники партии «Единая Россия» при поддержке Фонда президентских грантов.

Фото: пресс-служба Музея Победы