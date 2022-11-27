Российский национальный музей музыки завершит празднование юбилейного года концертом в Большом зале Московской консерватории

Кроме того, в фойе Большого зала консерватории будет размещена выставка «110 лет. Главное». Гостей вечера будут встречать музыканты, играющие на исторических музыкальных инструментах.

«Этому концерту суждено стать историческим событием. За более чем вековую историю в коллекцию музея вошло около одного миллиона артефактов, представляющих наследие музыкальной культуры народов России и других стран. Программа вечера выстроена так, что зрители узнают об истории музея — от момента создания до сегодняшнего дня, познакомятся с шедеврами фондовой коллекции, услышат уникальные музыкальные инструменты», — рассказал генеральный директор Российского национального музея музыки, заслуженный деятель искусств РФ Михаил Брызгалов.

Билеты можно приобрести на официальном сайте Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.

Фото: Минкультуры РФ