Белку-хранителя Иггдрасиля едва не вырезали из God Of War: Ragnarök

Говорящий одноглазый персонаж Рататоск остался в игре благодаря руководителю проекта Эрику Уильямсу. Об этом он рассказал Game Informer.





По его словам, все разработчики и даже музыкальный редактор однозначно выступали против сохранения белки. Свою позицию они объясняли тем, что в игре полно разных персонажей, а Рататоск сильно выбивается из всего мира God Of War.





Однако Уильямс настоял на том, чтобы сохранить необычного героя в Ragnarök. Он видел в забавной белке некоторую компенсацию общего мрачного настроения игры. Уже на раннем этапе работы руководитель выбрал актера, который подарил Рататоску движения и голос. Им стал актер озвучки и блогер Сангвон Чо.





Сюжет игры разворачивается на территории древней Норвегии на заре Рагнарёка, который описывается в скандинавской мифологии как конец света. Главные герои — спартанец и полубог Кратос и его сын Атрей.





Релиз приключенческого экшна состоялся 9 ноября, спустя два года после первого анонса.





Фото: скриншот / ютьюб VGS