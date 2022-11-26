«Странный мир» получил самую низкую оценку зрителей в истории Disney

Мультфильм не понравился аудитории и провалился в прокате, пишет The Direct.





Новый диснеевский проект получил самые низкие зрительские рейтинги за все время создания анимационных лент студией.





Strange World стал первым в ее истории проектом, получившим оценку «B» на CinemaScore. В основе этого рейтинга лежат результаты опросов зрителей на выходе из кинотеатров. До этого самой низкой оценкой, которую получали диснеевские мультфильмы, была «А-». Впервые ее выставили «Красавице и Чудовищу» в 1991 году. Такую же оценку получили «Покахонтас», сиквел «Холодного сердца» и др. Этот показатель не говорит о качестве оцениваемого проекта, отмечает издание.





На момент написания заметки на Metacritic эксперты оценили «Странный мир» на 65 баллов (на основе 33 рецензий), а зрители выставили ему рейтинг 3,4 из 10. На Rotten Tomatoes мультфильм получил рейтинг 73% среди более сотни критиков и 59% (3,4 из 5) среди более 250 верифицированных пользователей.





При прогнозе в $30-40 млн в первый уик-энд лента Дона Холла собрала менее $1 млн. При этом ее бюджет, по разным данным, оценивается в $135-185 млн.





Фото: кадр из Strange World