Первый гик-фест «ЮФ х Фанерон» стартовал в Москве

Ковент проводится 26 и 27 ноября на площадке «Фанерон. Город мечты» на ВДНХ, сообщает ТАСС со ссылкой на Москонцерт.





В эти дни в экспозиционном пространстве пройдут мастер-классы, лекции, встречи с авторами комиксов, квизы и др. Также на фестивале дадут старт проекту «Гикторий». Он предполагает ежемесячные встречи с креативными авторами и командами для презентации их идей, рассказал руководитель проекта «Фанерон. Город мечты» и глава Москонцерта Илья Бачурин.





По его словам, «Фанерон» — это «метавселенная Москвы», разработанная несколькими авторами. Площадка привлкает молодежь, позволяет заявлять о своих идеях и находить единомышленников. Для этого работают лекторий и мастерская. «Гикторий» расширит возможности для презентаций идей.





Посетить гик-фест можно бесплатно по регистрации на сайте faneron.ru.





Ранее Bubble Сomics Сon, отмененный в этом году, объявил дату и место проведения в 2023-м. Фестиваль современной культуры состоится 28 января в столичном Music media dome. Посетителей ждут встречи с актерами, сценаристами и художниками комиксов, конкурс косплея и др.





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