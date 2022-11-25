Shaman призвал «вкусно и стильно» внедрять народные инструменты в музыку

Певец Ярослав Дронов объяснил важность использования народных инструментов в современной музыке. Об этом сообщает РИА Новости.





По его мнению, звучание национальных инструментов придает актуальной музыке новые оттенки. При этом внедрять их нужно «вкусно, стильно» по примеру «великих мастеров». Он не уточнил, о каких артистах говорил. Shaman подчеркнул, что важно сочетать разные инструменты сбалансированно.





По его мнению, такая работа с народными инструментами обязательна для сегодняшних артистов. Дронов привел в пример свою композицию «Я русский», в которой звучат колокола.





Две недели назад исполнитель опубликовал на ютьюб-канале новый клип «Вороны мои». За это время он набрал 2,4 млн просмотров. Самым просматриваемым видео Шамана стал клип «Встанем». За девять месяцев с релиза на YouTube его просмотрели более 33,3 млн раз.





Фото: кадр из клипа «Я русский» / ютьюб