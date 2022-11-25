Тарантино объяснил, почему его 10-й фильм станет последним в карьере

Режиссер признался, что сделал в кинематографе «все, что хотел». Об этом он рассказал в подкасте 2 Bears, 1 Cave.





Грядущая десятая кинокартина Квентина Тарантино станет его последней режиссерской работой. Год назад знаменитый голливудский постановщик заявил, что занялся поиском идей для финальной ленты. После ее создания он планирует уйти из большого кино.





«Я сделал все, что хотел. У меня была просто изумительная карьера», — пояснил кинематографист.





По его словам, он не думал, что зрители примут его кино, но все сложилось по-другому. Режиссер добавил, что хочет уйти, находясь на пике в киноиндустрии, когда его новый фильм считается событием. Тарантино признался, что не хотел бы заканчивать карьеру, когда зрители вспоминают его «золотые годы» и говорят, что теперь он состарился и стал неинтересным.





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