Композитор Эдуард Артемьев хочет создать оперу по «Степному волку»

Автор планирует начать работу над музыкой к опере по роману Германа Гессе по завершении текущих проектов, передает ТАСС.





По его словам, «Степной волк» идеально подходит для создания оперы. Эдуард Артемьев подчеркнул, что любит смешение стилей, поскольку оно «становится непосредственным языком».





В настоящее время автор занят написанием двух концертов — для скрипки и для фортепиано. Артемьев рассчитывает закончить работу над ними «за этот год», а далее он хотел бы взяться за написание оперы. При этом композитор подчеркнул, что «уже неважно», успеет ли он закончить сочинение по роману Гессе.





В конце ноября Артемьев отметит 85-летие. За годы работы он написал музыку к сотням фильмов, включая классику отечественного кинематографа «Солярис», «Сталкер», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Курьер», «Утомленные солнцем», «Водитель для Веры» и др. Композитор одним из первых в СССР начал работать в жанре электронной музыки.





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