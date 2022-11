Байопик «Ламборгини: Человек-легенда» возглавил топ предпродаж в России

Предстартовые продажи билетов на фильм Роберто Мореско («Малышка на миллион», «Столкновение») оказались самыми высокими среди киноновинок этой недели, сообщил «БК» со ссылкой на данные ЕАИС.





Биографическая драма о Феруччо Ламборгини до выхода в прокат собрала 302 тысячи рублей. На втором месте разместился отечественный мультфильм «Царство против разбойников» (почти 278 тысяч рублей). Тройку лидеров предпродаж замкнул российский хоррор «Сестры», заработавший 183,4 тысячи рублей.





Экшн-триллер из Южной Кореи «Корабль в Пусан» собрал до российской премьеры почти 170 тыс., сиквел отечественной комедии «Честный развод» — 175,5 тыс., а «Умная Маша» с Ольгой Рыжковой — 118 тыс.





Ранее сообщалось, что в Дубае впервые пройдут Дни российского кино, на которых покажут три мультфильма и три полнометражных ленты.





Фото: кадр из Lamborghini: The Man Behind the Legend