Книжный поезд отправится из Петербурга во Владивосток в 2023 году

Состав запустят для продвижения фестиваля «Книжные маяки России». Об этом рассказал основатель проекта Денис Котов, передает ТАСС.





По его словам, «Книжный маяк Петербурга» появился два года назад на фоне отмены Культурного форума. К настоящему моменту прошло уже пять фестивалей. Далее он станет масштабнее и охватит российские регионы.





В следующем году проект пройдет в новом формате библиотечно-издательского фестиваля, а также под новым названием — «Книжные маяки России». Котов отметил, что проект нацелен на возникновение «книжных действий» в регионах страны «по единой методологии». А поезд, помимо целей продвижения, призван подключить регионы к движению, добавил он.





В рамках развития проекта также планируется запустить книжное телевидение с круглосуточным эфиром, рассказал основатель «Книжных маяков».





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