Премьеру «Монастыря» посмотрели 250 тысяч подписчиков «Плюса»

Первые эпизоды сериала с Настей Ивлеевой обновили рекорд «Кинопоиска» по просмотрам, сообщил онлайн-кинотеатр в соцсетях.





По его информации, первые серии «Монастыря» за сутки собрали у экранов 250 тысяч подписчиков «Яндекс. Плюс». Это больше, чем количество зрителей премьер «Дома Дракона», «Рика и Морти 5» и «Нулевого пациента».





Главную героиню, тусовщицу, спрятавшуюся в монастыре от преследования, сыграла блогер и ТВ-ведущая Настя Ивлеева. Она впервые исполнила драматическую роль. Также в касте — Филипп Янковский, Мария Миронова, Марк Эйдельштейн. Сценарий написала Анастасия Ремизова.





Третья серия «Монастыря» станет доступна 26 ноября.





Фото: кадр из «Монастыря»