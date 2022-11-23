Премьеру «Монастыря» посмотрели 250 тысяч подписчиков «Плюса»

Первые эпизоды сериала с Настей Ивлеевой обновили рекорд «Кинопоиска» по просмотрам, сообщил онлай...
Актеру пришлось согласиться на условие, которое поставил режиссер фильма Джеймс Кэмерон. Об этом п...
Шоу станет приквелом к полнометражному фильму «Дюна» Дени Вильнева. Старт съемочного процесса пост...
23 ноября пользователям сервиса стало доступно шоу об одной из представительниц знаменитой семейки...
О премьере документальной ленты сообщила сахалинская группа помощи морским животным «Друзья океана...
Первые эпизоды сериала с Настей Ивлеевой обновили рекорд «Кинопоиска» по просмотрам, сообщил онлай...
Актеру пришлось согласиться на условие, которое поставил режиссер фильма Джеймс Кэмерон. Об этом п...
Шоу станет приквелом к полнометражному фильму «Дюна» Дени Вильнева. Старт съемочного процесса пост...
23 ноября пользователям сервиса стало доступно шоу об одной из представительниц знаменитой семейки...
О премьере документальной ленты сообщила сахалинская группа помощи морским животным «Друзья океана...
Стриминг HBO Max показал ролик по новым сериям шоу, которые будут выходить двумя частями. Трейлер оп...
Исполнитель роли бога-громовержца в блокбастерах Marvel решил, что настало время «переизобрести» е...
23 ноября на стриминге появилась последняя серия первого сезона шоу о прошлом Кассиана Андора. Тепер...
Неопубликованный документ разработал Культурный фронт России. Об этом рассказал депутат ГД Николай...
Под руководством музыканта прошло 100 последовательных выступлений в честь юбилейной даты, сообщил...
Аукцион на строительство экспозиции объявили местные власти, сообщает РИА Новости со ссылкой на по...
Netflix поделился роликом по сериалу Copenhagen Cowboy от датского режиссера, снявшего «Драйв» и «...
«Первый театр» временно снял с репертуара детскую постановку, которую проверили на ЛГБТ-пропаганду...
Анимационную ленту для всей семьи начнут показывать на этой неделе, сообщила компания «Наше кино»....
В 2023 году Государственный музей-заповедник «Петергоф» откроет 19 выставок в 10 регионах России. Об...
Создатели успешной исторической ленты запланировали серию картин о государынях и государях России,...
К настоящему моменту самую большую кассу в иностранных кинотеатрах собрал сиквел мультфильма «Боль...
Британскому гитаристу и автору песен было 75 лет. Сообщение о кончине появилось в его аккаунтах в ...
22 ноября 2022 года в режиме видеоконференции под председательством заместителя председателя Правите...
Ролик по фильму режиссера Ноа Баумбаха опубликовали на YouTube-канале Rotten Tomatoes Trailers. ...
23.11.2022