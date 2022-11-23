Государственный музей-заповедник «Петергоф» представил план выставок 2023 года

В 2023 году Государственный музей-заповедник «Петергоф» откроет 19 выставок в 10 регионах России. Об этом в ходе презентации плана проектно-выставочной деятельности в следующем году рассказал врио генерального директора музея Роман Ковриков.

Первой крупной выставкой станет передвижной проект «Романовы путешествуют» в рамках программы Минкультуры России «Большая выставка». Он посвящен истории и бытовой культуре императорских поездок: от Петра I до Николая II. Экспозиция покажет географию высоких визитов, их значение для государства и для регионов страны, а также расскажет о главных транспортных и коммуникационных новинках тех эпох. Выставка пройдет сразу в трех городах: Воронеже, Казани и Иркутске. В каждом месте экспонирования выставку дополнят модули, раскрывающие историю императорских путешествий в данном регионе.

Не менее значимым проектом для музея станет совместная с музеем-заповедником «Музей Мирового океана» программа «Россия на Балтике». Ранее в ходе итоговой сессии Ассамблеи петровских музеев в Санкт-Петербурге между учреждениями было подписано соглашение о сотрудничестве. В списке инициатив программы – организация первой Музейной регаты. Стартом станет 3D-выставка «Императорский яхтинг. На меридиане Mарли» к 125-летию невского яхтенного порта в Петергофе. Она расскажет об истории императорского морского невского яхт-клуба, предшественником которого считается Невский потешный флот Петра Великого.

В программу также включена выставка «География игры – игры географии» в Светлогорске. Проект расскажет об истории создания уникальных карт, которые сейчас рассматриваются как памятники оригинального искусства прикладной графики. Экспонаты продемонстрируют многонациональность Российской империи в XVIII–XIX вв. Еще одна мультимедийная выставка готовится к запуску и в новом филиале Музея Мирового океана – Бастионе «Литва».

Вместе с Русским географическим обществом музей откроет выставку «Погружение». Проект представит артефакты петровского времени, поднятые со дна Балтийского моря командой Центра подводных исследований общества. Более 400 предметов из коллекции дворца «Коттедж» впервые представят вне стен Петергофа. Произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, характеризующие художественный вкус императрицы Александры Федоровны, супруги Николая I, покажут в Государственном историческом музее на выставке «Петергоф. Сокровища российской императрицы».

В числе передвижных выставок музея – «К царскому столу. Гастрономия Петра Великого» в Комсомольске-на-Амуре и Великих Луках и «О Петергоф, свежи твои сады!» в Донецке и Луганске, которая представит многообразие памятников архитектуры, садово-паркового ландшафта и системы фонтанов Петергофа в историческом пространстве. Кроме того, ГМЗ «Петергоф» примет участие в проектах «Легендарные реликвии Оружейной палаты» в Музеях Московского Кремля, «Первая поэзия: история Русского балета» и «Русская императорская гвардейская кавалерия» в Санкт-Петербургском Манеже, а также «Михай Зичи. При Дворце трех императоров» в музее-заповеднике «Царское Село».





Фото: Минкультуры РФ