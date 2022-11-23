В филиале Музея Победы на Поклонной горе впервые пройдет новогодний квест

Филиал Музея Победы – Музей «Главные Оружейные Реликвии Армии» впервые проведет новогоднюю программу для детей. Участниками исторического квеста «НоVогодними тропами» могут стать подростки от 11 до 14 лет. Программа пройдет 25 декабря и 3,5,7 января.

Ребят ждут интересные приключения в локациях Музея «Г.О.Р.А.». Пробираясь заснеженными новогодними тропами, участникам квеста предстоит найти и доставить в партизанский лагерь секретный артефакт. На их пути будут встречаться танки, самолёты, пушки и другая техника Великой Отечественной войны. Используя старинную карту и следуя ориентирам, дети найдут части таинственного механизма и узнают, как его активировать и чем он может помочь в борьбе отважного партизанского отряда против коварных вражеских диверсантов. В конце программы всех детей ждут новогодние подарки от Музея Победы.





Фото: пресс-служба Музея Победы