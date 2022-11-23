Вышел трейлер «Ковбоя из Копенгагена» от Николаса Виндинга Рефна

Netflix поделился роликом по сериалу Copenhagen Cowboy от датского режиссера, снявшего «Драйв» и «Неонового демона». Трейлер опубликован на ютьюб-канале стриминга.





Действие развернется в преступном мире датской столицы вокруг то ли живой женщины, то ли призрака, рядом с которой люди умирают, а иногда рождаются.





«Миу — героиня, которую мы все ждали, — здесь, чтобы показать, как нужно управлять преисподней Копенгагена», — отмечается в описании проекта.





Съемки сериала прошли в Дании, на родине постановщика, впервые за 15 лет. Главную роль сыграла Анжела Бундалович («Дождь»). Также в касте — Златко Бурич, Лола Корфиксен и др.





Криминальная фэнтези-драма состоит из шести серий. Ее дебют состоялся на киносмотре в Венеции. На Netflix сериал выйдет 5 января.









Фото: кадр из трейлера Copenhagen Cowboy