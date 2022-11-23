Вышел трейлер «Ковбоя из Копенгагена» от Николаса Виндинга Рефна

23.11.2022

Вышел трейлер «Ковбоя из Копенгагена» от Николаса Виндинга Рефна
Netflix поделился роликом по сериалу Copenhagen Cowboy от датского режиссера, снявшего «Драйв» и «Неонового демона». Трейлер опубликован на ютьюб-канале стриминга.

Действие развернется в преступном мире датской столицы вокруг то ли живой женщины, то ли призрака, рядом с которой люди умирают, а иногда рождаются. 

«Миу — героиня, которую мы все ждали, — здесь, чтобы показать, как нужно управлять преисподней Копенгагена», — отмечается в описании проекта.

Съемки сериала прошли в Дании, на родине постановщика, впервые за 15 лет. Главную роль сыграла Анжела Бундалович («Дождь»). Также в касте — Златко Бурич, Лола Корфиксен и др.

Криминальная фэнтези-драма состоит из шести серий. Ее дебют состоялся на киносмотре в Венеции. На Netflix сериал выйдет 5 января.


Фото: кадр из трейлера Copenhagen Cowboy