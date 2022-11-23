Авторы «Петра I» снимут цикл фильмов о российских императрицах

23.11.2022

Авторы «Петра I» снимут цикл фильмов о российских императрицах
Создатели успешной исторической ленты запланировали серию картин о государынях и государях России, сообщил «Петербургский дневник». 

В ближайшие планы авторов входят проекты о Екатерине I, Анне Иоанновне и Елизавете Петровне. Идея создания цикла «Русь» родилась на волне кассового успеха ленты «Петр I. Последний царь и первый император», отметил ее постановщик Андрей Кравчук. 

По его словам, бокс-офис документальной картины с элементами игрового кино «превзошел все ожидания». Режиссер отметил, что успех первой кинокартины означает: следующие серии должны быть еще лучше, что делает задачу более сложной, но и создает стимул для работы.

«Петр I» дебютировал в российских кинотеатрах в начале ноября. Фильм реконструирует события XVII-XVIII веков в России, рассказывает о жизни и делах первого императора страны. 

Фото: кадр из «Петра I»