Вышел тизер фолк-хоррора «Территория 2»

Сериал снят по мотивам коми-пермяцкого фольклора. Ролик по новым эпизодам опубликовал стриминг PREMIER на ютьюбе.





В новых сериях продолжается путешествие героев, которые отправились вглубь Пермского края в поисках родителей Егора. Теперь им предстоит встретиться со страхом смерти и попытаться выбраться из леса, который не хочет их отпускать. Колдунья предупреждает, что у них для этого есть 40 дней.





В предыдущих сериях Егор вместе с дядей отправился на поиски пропавших в экспедиции родителей. В пути они столкнулись с духами, икотками, шаманом и другими обитателями Пермяцких земель. В грядущих эпизодах появятся старые и новые герои.





Второй сезон снял Динар Гарипов по сценарию Ирины Накаряковой. В главных ролях — Глеб Калюжный, Андрей Мерзликин и др. Зрители увидят шесть эпизодов.





Стриминг обещает показать продолжение мистического шоу в скором времени. Точная дата релиза пока не названа.





Фото: кадр из тизера «Территории 2»