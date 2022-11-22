Квентин Тарантино высказался против «марвелизации» Голливуда

Режиссер объяснил в подкасте 2 Bears 1 Cave, с чем связана его нелюбовь к супергеройским блокбастерам Marvel Studious.





Постановщик подчеркнул, что не испытывает ненависти к фильмам по киновселенной «Марвел». Он не любит их только из-за того, что сегодня Голливуд сконцентрировался исключительно на производстве марвеловского контента.





По словам Тарантино, в юные годы он коллекционировал комиксы Marvel и с радостью смотрел бы киноленты по ним, если бы они выходили тогда. Вместе с тем кинематографист отметил, что в то время существовали и другие кинокартины.





По его мнению, мервеловские проекты отражают современность, в которой не находится место для другого кино.





Ранее Тарантино сообщал, что в следующем году снимет восьмисерийный сериал. Подробности он не раскрыл.





Фото: кадр из «Тора 4»