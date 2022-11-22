Съемки «Аватара 2» могли обойтись в 2 млрд долларов

Постановщик сиквела Джеймс Кэмерон в беседе с GQ назвал грядущий Avatar: The Way of Water «чертовски дорогим».





По его словам, «Путь воды» стал худшей бизнес-моделью в кинематографе. Чтобы проект вышел в ноль, он должен занять третье или четвертое место в рейтинге самых кассовых лент, добавил режиссер.





Исходя из этих слов, создание «Аватара 2» обошлось минимум в $2,1 млрд, и столько же ему нужно заработать. Такой бокс-офис заработал седьмой эпизод Star Wars «Пробуждение силы», занимающий сегодня четвертое место в топе самых кассовых фильмов. На третьем — «Титаник» Кэмерона с $2,2 млрд. Лидерство удерживает первый «Аватар» (2,9).





Аналитики прогнозируют сиквелу около 600 млн долларов в домашнем прокате, что меньше показателя оригинала и самого кассового фильма 2022 года «Топ Ган: Мэверик». Кэмерон не исключал, что франшиза завершится на триквеле, если сборы второй части окажутся неудовлетворительными.





Премьера «Пути воды» состоится 16 декабря. 22 ноября вышел свежий трейлер фильма.



